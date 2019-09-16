16.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Провокации, Спецслужбы, Украина
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Разведка ДНР: Полковник СБУ Чернобай готовит грязную провокацию на фронте

Украинские военные собираются обстрелять собственные позиции с целью обвинения Народной милиции ДНР в нарушении режима прекращения огня.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в распоряжении разведки Народной милиции ДНР имеется информация о подготовке командованием «ООС» провокации на Горловском направлении.

«Представителями СБУ поставлена задача боевикам «Айдара» произвести обстрел позиций 53-й бригады ВСУ во время работы на них пропагандистских украинских СМИ. За организацию и проведение указанной провокации отвечает СБУ в лице подполковника Черонобай», – рассказал Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства также отметил особый цинизм украинских силовиков, готовых подставить под обстрел своих же «побратимов» ради пропагандистской картинки.

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