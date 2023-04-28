Редакторы популярных каналов РФ жёстко цензурируют патриотические произведения

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Радиостанции и интернет-платформы отказываются размещать патриотические песни российских авторов, даже если песня уже хорошо известная и получила народную популярность. Содержание композиции подвергается цензуре, причем исключительно по личным взглядам редакторов, отмечают эксперты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» автор, поэт и исполнитель Петр Казаков отметил, что попасть на интернет-площадки с патриотической песней невозможно.

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«Есть проблема у некоторых исполнителей с изданием своих песен, просто потому, что площадка запрещает её к выпуску, к изданию. Это первое. А второе, даже если ты захочешь прорекламировать свою песню или какой-то свой патриотический пост, тебе могут отказать, просто потому что на усмотрение конкретного редактора это не прошло какую-то там редакционную политику. Я так думаю, что те, кто занимается редакцией и приёмом этих объявлений, наверное, всё-таки работают в России, а живут где-то в Польше, на Украине», – считает он.

Ведущий проекта «Песня на войне» крымского радио Андрей Бороздин подчеркнул, что такой подход не зависит от известности самого исполнителя – отказать могут вполне известным певцам.

«Это реально, – подчеркнул он. – Вот, тот случай, который описывает ситуацию, совершенно недавно произошёл с Акимом Апачевым, известным и популярным рэпером. Они вместе с Юлией Чичериной выпустили новую песню. Так вот им было отказано в размещении на ряде платформ просто под надуманным предлогом, что называется, на голову не налезет».

Заслуженный деятель искусств Крыма, музыкант, поэт, член Общественной палаты Севастополя Сергей Бурштейн подтвердил, что песни не берут в ротацию, либо требуют изменить текст.

«Я отправляю периодически свои песни на радиостанции. Одни мне сказали – «неформат», а другие сказали: убери из казачьей песни слово «укроп», или поменяй на петрушку. А песня уже везде звучит, – отметил исполнитель. – Или говорят: ты же хочешь в ротацию попасть? Дай ещё денег. Просто, я считаю так, что мы люди творческие, наше дело, что сверху приходит, написать песню. Если она заходит людям, для кого она предназначена в данный момент, для военнослужащих, для тех, кто поддержит, для наших патриотов, вот это дело. А дело наших власть имущих юридически как-то помочь, чтобы песню знали благодаря крымскому проекту «Песня на войне» или проекту «Родники» Олега Газманова».