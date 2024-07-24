Риши Сунак и новый премьер Британии слились в антироссийском экстазе

Новый премьер-министр Великобритании Ким Стармер, впервые отвечая на вопросы в парламенте в своей должности, продемонстрировал полную солидарность с антироссийским курсом своего предшественника Риши Сунака.

Вопрос Сунака касался призывов к Берлину о предоставлении Украине ракет «Таурус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня была возможность в Вашингтоне на совете НАТО поговорить с нашими немецкими коллегами. Там была сильная тема об Украине, обсуждаемая всеми союзниками, и часть моего послания заключалась в том, чтобы настоятельно призвать всех наших союзников оказывать дальнейшую поддержку украинскому народу во всём, что они могут. И это было хорошо воспринято, и из совета НАТО вышло единство. Это – то, что мы все должны делать», – ответил Стармер.

Сунак похвалил нового премьера.

«Рад слышать, что премьер-министр говорит о саммите НАТО, потому что я очень приветствую послание, которое на нём громко и ясно прозвучало о необратимом пути Украины к членству в НАТО. Согласен ли он со мной в том, что бессмысленные претензии России на украинскую территорию не должны препятствовать вступлению Украины в НАТО?», – спросил британо-индус.

Стармер подтвердил, что он «искренне согласен».

«И это союзникам по НАТО решать, кто является членом НАТО. Созданный 75 лет назад, это гордый и самый успешный альянс, который когда-либо был создан. Именно поэтому на саммите было действительно важно, чтобы мы могли сказать, что теперь есть этот необратимый путь к членству. Это шаг вперёд, по сравнению с прошлым годом, и президент Зеленский был очень доволен тем, что мы смогли осуществить этот успешный переход», – вещал британский премьер-министр.