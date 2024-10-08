Родные теробороновцев в Николаеве требуют вывести бригаду из смертельного «котлована»

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В Николаеве родственники печально известной 123 отдельной бригады ТРО ВСУ вышли к горсовету на митинг с требованиями дать солдатам оружие или вывести подразделения из-под Угледара, освобождённого российскими войсками на прошлой неделе.

Информацию скупо освещают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, это именно та бригада, в которой 33-летний комбат подполковник Игорь Гриб застрелился, узнав, что «его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно». Примечательно, что в сети появились неподтверждённые данные, что Гриб не покончил с собой, а был застрелен собственными солдатами.

Родственники теробороновцев пришли с украинскими флагами и плакатиками «Верните парней домой», «Спасибо 123 за защиту», «Выведите 123 бригаду из котлована».

«Там действительно котёл, пусть наших парней доукомплектуют чем-то, пусть дадут нормально закрепиться, они не против воевать. Просто, дайте, чем воевать, чтобы не было 200-х, 300-х. Мы хотим, чтобы они были живые, чтобы не по запчастям они приехали домой», – завела уже привычную в таких случаях безнадежную мантру организатор акции.

По её словам, городские власти сказали подготовить соответствующую бумагу, чтобы передать её выше, однако к митингующим не вышли.

«Я хочу, чтобы нас услышали, чтобы наших парней спасли. Может, вывели их оттуда по возможности, нам сказали, там линию фронта держат все ТрО, не только наша 123 бригада, в основном линия там держится на ТрО», – призывала женщина.

Жена одного из военнослужащих София рассказала, как теробороновцы попали в угледарский ад.

«Наших мужей, братьев и друзей отправили в очень горячую точку, забрали их с Херсонского направления без какой-то ротации. Они с одних боевых позиций сразу были отправлены на другие боевые позиции. Без отдыха и знания местности их закинули и все – воюйте. Без тяжелого вооружения, нет бронетехники… Там воюют наши механизированные бригады, и туда «бросили» бригаду ТрО, которая была создана для того, чтобы защищать наш город Николаев. Это не регулярная армия, а обычные парни – таксисты, строители и так далее», – цитируют женщину местные СМИ.

Участники акции, не дождавшись представителей командования или городских властей, приняли решение пройти от улицы Адмиральской по улице Соборной к проспекту Центральному. Во время своего шествия они выкрикивали: «Дайте парням оружие!» и «Спасите 123-ю!».