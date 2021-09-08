Роскомнадзор поймал Facebook на мошенничестве

08.09.2021 08:37 (Мск), Москва, Елена Острякова

Социальная сеть Facebook распространяла мошеннические объявления с использованием символики «Роскосмоса».

Об этом сообщает Роскомнадзор в своем официальном телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте «Роскосмоса», позволяющем заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные третьим лицам. Эти объявления направлены на мошенническое изъятие денежных средств у граждан», – говорится в сообщении.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению мошеннических рекламных объявлений.

За нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

26 августа 2021 года Таганский районный суд назначил штраф в 4 млн рублей мессенджеру WhatsApp, 15 млн рублей – соцсети Facebook и 17 млн рублей по иску Роскомнадзора. Все три компании не локализовали на территории РФ базы данных российских пользователей.

В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 млн рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф.

Следует также отметить, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому за ними закреплена обязанность своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.