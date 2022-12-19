Российская армия перевооружается и усиливается, – признание украинского пропагандиста

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Российская армия активно насыщается современными видами оружия и усиливается по другим направлениям. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бутусова, это представляет серьезную опасность для ВСУ.

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«Россия увеличивает производство всех видов вооружения и боевой техники. Конечно, они получают штатное вооружение в значительном количестве, но у них и рядом совместная граница с Китаем. Конечно, они скупают все возможное, поскольку выделяют на это большие средства и имеют возможности логистические, чтобы увеличить насыщение такими видами вооружения. Потому сто процентов, мы видим это по данным россиян, по их действиям, – увеличивается количество приборов ночного видения, ночного боя, увеличивается количество квадрокоптеров, средств связи. Все это реальность, российская армия усиливается. Нам тоже нужно изменяться, чтобы опережать врага в изменениях, потому что наши некоторые козыри враг пытается перекрыть и даже сделать лучше, найти решения, чем то, что внедряется у нас. Потому угроза серьезная, и относиться к этому нужно с большим вниманием», – завил Бутусов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в минувшую пятницу в течение всего дня Владимир Путин работал в объединённом штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими.