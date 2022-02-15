«Российская блокада преодолена»: на Украине объявили о «большой победе» в Черном море

Украина нашла глубоководный путь для обхода закрытой Россией для учений морской зоны в Черном море.

Об этом в своем блоге заявил совладелец зернового терминала и морского порта в Одессе Андрей Ставницер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ставницера, это дает возможность заходить в украинские порты судам класса Panamax.

«Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia с дедвейтом — 76.225mt и осадкой —12,85 м. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору. Благодаря оперативности и напору Министерства инфраструктуры Украины, Александра Курбакова и Юрия Васькова нашли глубоководные пути и спокойно сделали работу. Это большая победа.

В ближайшее время Государственное учреждение «Госгидрография» выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме. Сейчас нам много приходится разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков», – заявил Ставницер.