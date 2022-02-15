«Российская блокада преодолена»: на Украине объявили о «большой победе» в Черном море

15.02.2022  08:23 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика
Новости Украины

Украина нашла глубоководный путь для обхода закрытой Россией для учений морской зоны в Черном море.

Об этом в своем блоге заявил совладелец зернового терминала и морского порта в Одессе Андрей Ставницер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина нашла глубоководный путь для обхода закрытой Россией для учений морской зоны в Черном...

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По словам Ставницера, это дает возможность заходить в украинские порты судам класса Panamax.

«Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошел балкер MV Melia с дедвейтом — 76.225mt и осадкой —12,85 м. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору. Благодаря оперативности и напору Министерства инфраструктуры Украины, Александра Курбакова и Юрия Васькова нашли глубоководные пути и спокойно сделали работу. Это большая победа.

В ближайшее время Государственное учреждение «Госгидрография» выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме. Сейчас нам много приходится разговаривать со своими международными партнерами и убеждать их, что ситуация изнутри намного лучше, чем может показаться из заголовков», – заявил Ставницер.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что перекрытие акватории Черного и Азовских морей в рамках учений, анонсированных ВМФ России, нанесёт экономический удар по Украине, которая как раз в период высоких цен осуществляет экспорт максимального объема пшеницы из своих портов.

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