Российские паспорта получит еще одна непризнанная республика

31.05.2019, Москва, Елена Острякова

Вице-премьер правительства РФ специальный представитель российского президента по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрий Козак обсудит с президентом ПМР Вадимом Красносельским проблему получения жителями Приднестровья российского гражданства.

Об этом сообщает «Первый Приднестровский» телеканал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсудят собеседники получение приднестровцами российского гражданства», – прозвучало в репортаже телеканала.

«Дмитрий Николаевич Козак приезжает во вторник. Я буду с ним встречаться. Одна из тем — применение материнского капитала на территории Приднестровья. Мы предлагаем использование материнского капитала в Приднестровье по двум составляющим: жилье и образование. И то, и то востребовано», – сказал Красносельский на встрече с работниками министерства финансов ПМР.

Последний раз Козак посещал Приднестровье в 2003 году, когда США вынудили молдавские власти сорвать подписание разработанного им плана по урегулированию приднестровского кризиса.

Вопрос с предоставлением российского гражданства жителям Приднестровья будет решен в скором времени.

Ранее о решении проблемы с предоставлением жителям Приднестровья российского гражданства по схеме, аналогичной донбасской, заявлял в Тирасполе депутат Госдумы РФ Александр Ярошук.