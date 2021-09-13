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13.09.2021 13:31 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Российские пограничники задержали одессита, пытавшегося нелегально проникнуть в Крым

Новости УкраиныРоссийские пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который незаконно пытался пересечь границу с полуостровом...

Российские пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который незаконно пытался пересечь границу с полуостровом в обход официальных пунктов пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам задержанного, он сознательно пошел на нарушение, чтобы отдохнуть в Крыму.

«В стороне от пункта пропуска «Армянск» пограничный наряд обнаружил и задержал молодого человека, намеревавшегося проникнуть на территорию Крымского полуострова. 24-летний житель Одесской области при себе имел наличные денежные средства, спортивную сумку с одеждой, туристические принадлежности и палатку. В ходе опроса одессит сообщил, что в Крым он хотел попасть в туристических целях. На нарушение российского законодательства пошел осознанно, понимая, что без документов, которые он ранее утерял, его не пропустят через границу», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Ему грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

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