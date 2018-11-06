Российские силовики вынесли предостережение адвокатам меджлиса

06.11.2018, Симферополь

Российские силовики вынесли предостережение работающим в Крыму адвокатам запрещенных в РФ организаций – меджлис и нелегальной исламистской партии «Хизб-ут-Тахрир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня по второй раз крымский прокурор в сопровождении оперативников ЦПЭ (Центр противодействия экстремизму МВД РФ) заявился к крымским адвокатам Эдему Семедляеву и Эмилю Курбединову с предостережением прокуратуры о недопустимости нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Якобы, по имеющейся у прокурора информации, адвокаты готовят серию одиночных пикетов «объединённых общим замыслом» в поддержку своих подзащитных», – сообщил в своем блоге еще один помогающий меджлисовцам адвокат Николай Полозов.

«Прокурор утверждает, что по оперативной информации в Крыму планируется провести ряд одиночных пикетов в «поддержку идеологии Хизб ут-Тахрир». Организаторами пикетов, судя по выданным предостережениям, силовики считают адвокатов», – в свою очередь сообщил корреспондент либеральной «Новой газеты» Антон Наумлюк.