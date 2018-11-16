//exit;
16.11.2018, Москва, Василий Иванов
 
Мнение, Политика, Россия, Спецслужбы, Транспорт, Украина
Просмотров:

Российский адмирал: Пока обойдемся без перекрытия Керченского пролива

У России пока нет оснований перекрывать Азовское море для украинских судов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота, комментируя сегодняшнее заявление сенатора РФ Франца Клинцевича.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там, где это незаконно, мы перекрывать ничего не будем. Это было сгоряча сказано. Просто так не перекроешь. Необходимы веские доказательства необходимости этих контрмер», – сказал Соловьев.

Он полагает, что более действенной мерой против попыток захвата российских судов является патрулирование Азовского моря.

«Это самое трудное, затратное, но самое правильное. Нужно следить за обстановкой и снабдить всех соответствующими средствами связи, чтобы могли сообщить, где находятся, и какие действия против них принимают. А там вступают специальные оперативные силы – вертолеты и быстроходные катера. Мы же посылали корабли в Атлантику, чтобы они защищали наши рыбацкие суда во время промысла. А в Азове все рядом, только чихнул – уже на другом берегу», – сказал Соловьев.

Он полагает, что если российские суда будут под защитой патрулей, украинские пограничники просто не решатся на них напасть.

«А если решатся, надо действовать навалом или применять оружие, что тут такого. На то оружие и поставлено, чтобы его применять», – добавил контр-адмирал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть