Российский адмирал: Пока обойдемся без перекрытия Керченского пролива

16.11.2018, Москва, Василий Иванов

У России пока нет оснований перекрывать Азовское море для украинских судов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота, комментируя сегодняшнее заявление сенатора РФ Франца Клинцевича.

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«Там, где это незаконно, мы перекрывать ничего не будем. Это было сгоряча сказано. Просто так не перекроешь. Необходимы веские доказательства необходимости этих контрмер», – сказал Соловьев.

Он полагает, что более действенной мерой против попыток захвата российских судов является патрулирование Азовского моря.

«Это самое трудное, затратное, но самое правильное. Нужно следить за обстановкой и снабдить всех соответствующими средствами связи, чтобы могли сообщить, где находятся, и какие действия против них принимают. А там вступают специальные оперативные силы – вертолеты и быстроходные катера. Мы же посылали корабли в Атлантику, чтобы они защищали наши рыбацкие суда во время промысла. А в Азове все рядом, только чихнул – уже на другом берегу», – сказал Соловьев.

Он полагает, что если российские суда будут под защитой патрулей, украинские пограничники просто не решатся на них напасть.

«А если решатся, надо действовать навалом или применять оружие, что тут такого. На то оружие и поставлено, чтобы его применять», – добавил контр-адмирал.