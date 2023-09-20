Российский корабль, подбитый украинским дроном в Новороссийске, вернулся в строй

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 23:32
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия


Большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который получил повреждение во время атаки украинского морского беспилотника в районе Новороссийска 8 августа этого года, спустя месяц уже вернулся в строй.

Об этом пишет Telegram-канал «Черноморский флот», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который получил повреждение во время атаки украинского морского беспилотника...

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Автор прилагает снимок корабля, сделанный уже не в Новороссийске, а Севастополе, где был зафиксирован БДК.

 «07 сентября 2023 года. Большой десантный корабль «Оленегорский горняк», красивый и статный, в Севастополе. Это, на минуточку, от Новороссийска под 200 морских миль. Степень «критических повреждений» корабля, как заявляли всепропальщики и недруги, можете оценить сами. Вместе посмеёмся.  Так что, друзья, пожалуйста, не заламывайте руки в скорбном плаче. Всё будет хорошо», – говорится в аннотации к фото.

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