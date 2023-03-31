Российский офицер отправлен в СИЗО за украинский удар по Белгороду

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Против российского офицера возбуждено уголовное дело за действия, которые привели к гибели военнослужащих и уничтожению техники на территории РФ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что в военной следственной системе России появился первый обвиняемый по довольно специфической ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до 10 лет за нарушение правил боевого дежурства.

По данным, предоставленным близкими к следствию источниками, уголовное дело было возбуждено весной прошлого года в связи с ракетным обстрелом ВСУ военных в Белгородской области. 1-й отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу считает, что внезапное нападение врага стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО.

«Поскольку инцидент имел тяжкие последствия — в результате удара, говорится в постановлении, опубликованном судом, погибли 7 военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн руб.,— военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 данной статьи УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы», – говорится в статье.

Обвиняемым стал офицер, находившийся во время удара на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, он допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны.

Кроме того, ему вменяются серьезные просчеты в организации боевой службы, а потому предъявленном обвинении помимо оказалась еще и ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусматривающая ответственность за превышение должностных полномочий.

Содержится обвиняемый под стражей. В прошлом году меру пресечения ему избирал и продлевал гарнизонный военный суд в Курске, к юрисдикции которого относятся в том числе военные части в Белгородской области, а минувшем декабре офицер был переведен в СИЗО Санкт-Петербурга.

На днях-, 27 марта, уже Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в очередной раз продлил обвиняемому арест.

При этом офицер свою вину не признает и регулярно пытается обжаловать избранную меру пресечения.