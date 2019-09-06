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01.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, ПАСЕ, Россия, Украина
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Российский сенатор безуспешно пытался достучаться до разума «уважаемого» украинца

Новости Украины

Идея «огородить Россию стеной» – это фантазии украинских политиков, которым не суждено воплотиться в жизнь.

Об этом на заседании комитета Совета Федерации по международным делам заявил его первый зампредседателя Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик рассказал о прошедшей недавно сессии ПАСЕ и призывах Украины остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

«Жестко выступил глава украинской делегации Потураев, который заявил, что необходимо торпедировать, как он сказал, «Северный поток-2» иначе Россия получит новый источник финансирования для своей мощи и так далее.

Пришлось ему ответить и сказать, что, уважаемый господин Потураев, а 30-ть лет мы прокачиваем газ через вашу территорию, это ничего, что вы зарабатываете на Российской Федерации, это нормально? Но когда это проходит мимо вас, вы все равно считаете, что это угрожает безопасности Европы.

Он сказал, что надо оказывать давление на президента Путина, «мы должны огородить Россию стеной», на что ему было сказано, что зря пусть не старается, потому что Россия ни от кого запираться не будет, мы готовы к сотрудничеству с любой страной и изоляция России – это из области фантастики», – заявил Джабаров.

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