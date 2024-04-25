Российский спортсмен: Пора окончательно закрыть вопрос о нашем участии в олимпиадах

Российские спортсмены не могут ни в каком статусе ехать в Париж на Олимпиаду, потому что французские ракеты летят на российский Крым.

Об этом «Первому севастопольскому» заявил мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, основатель получившего поддержку президента России движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

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«Для нас всё понятно. Мне непонятно, почему для других этот вопрос размытый. Если сюда летят французские ракеты SCALP, мы не можем ехать во Францию выступать, тем более, в таком пониженном статусе. Это как-то вообще очень странно. Человек, который живёт в регионе, куда эти ракеты не летят, он что, думает если принять соглашательскую позицию, ракеты туда не полетят? То есть, если вся страна будет постоянно колебаться, то постепенно пошагово произойдет именно это. Как было в Гражданскую войну, как это было Великую Отечественную войну. Советский Союз не без помощи наших партнёров развалился. Это же один и тот же сценарий, который просто с разных сторон обыгрывается», – отметил Паллер.

Почему-то для многих российских спортсменов это явилось сюрпризом, хотя в принципе подготовка к отстранению России велась давно. В начале были введены санкции якобы за допинг, а затем все перешло к фактическому требованию отказаться от своей страны ради участия в соревнованиях.

«Всё это, конечно, целенаправленно делается. Это всё определённая программа, и я не знаю, какой будет следующий шаг. Но может быть нам знать об этом и не нужно, может быть надо из этой системы просто пошагово выходить. Я думаю, что просто нужно какое-то уже общее консолидированное решение принять – и закончить эту дискуссию. Конечно, будут пострадавшие. Конечно, будут недовольные, но продолжение этой дискуссии оно всё равно вызывает раскол и недовольство. В этом процессе нужно какую-то поставить точку и двигаться дальше», – заключил спортсмен.