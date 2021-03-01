Россия готовит Украине неприятный сюрприз в ПАСЕ

01.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия должна включить в состав своей делегации в ПАСЕ представителей Крыма, чтобы они могли отвечать на заявления об «агрессии» и «оккупации», которые регулярно звучат в адрес РФ на международных площадках.

Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам заявил представитель Крыма, сенатор Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Цекова, крымчане должны рассказать о тотальном грабеже и разрушении полуострова, которые осуществляла украинская власть.

«Может быть, как-нибудь нам удастся включить в состав этих делегаций представителей Крыма? Я не говорю о себе – у нас есть очень хорошие депутаты, которые смогут обоснованно выступить. Чтобы была дискуссия не между Украиной и Россией, а, условно, между Украиной и Крымом.

Речь идет о Крыме – я думаю, что дискуссия по конкретному региону России может вестись намного лучше, если она будет вестись с представителями. Я понимаю сложности, понимаю, что, скорее всего, не удастся, что там будут демарши и выступления, но мне кажется, что пробы какие-то надо делать.

Они должны слышать мнение крымчан. Я, как человек, который прожил в Крыму, могу рассказать, как они все у нас забирали и отнимали, как они конституцию отменили, как они разрушили нас за эти двадцать с лишним лет, как они вообще к нам относились», – заявил Цеков.

Зампредседателя комитета по иностранным делам Владимир Джабаров поддержал эту идею: «Надо воспользоваться ситуацией, что следующая основная июльская конференция будет в режиме ВКС. Они нам что говорили? Что «мы не будем аккредитовывать этих представителей». Здесь аккредитация виртуальная – будем пробовать. Я думаю, что будем пробовать раз за разом».