Россия готовит зеркальный ответ на конфискацию своих активов

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РФ вправе применить зеркальные меры, если в ЕС будут изымать российские активы или доходы от них.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил зампред Совета Федерации Николай Журавлев, назвавший такие действия назвал конфискацией собственности государства.

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«Если они изымают наши доходы — мы тоже будем изымать их доходы в виде налогов. Поэтому мы призвали Минфин разработать соответствующее законодательство», – сказал сенатор в интервью «Известиям».

Он уточнил, что изъятию может подлежать прибыль по ценным бумагам нерезидентов, которая находится на специальных счетах типа «С», предназначенных для проведения сделок с нерезидентами по покупке и продаже иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику РФ (по данным Центробанка в ноябре 2022 года объем средств на этих счетах превысил 280 миллиардов рублей, а уже к концу марта достиг 500 миллиардов).

Журавлев считает, что российская сторона не должна действовать первой — меры возможны в случае подобных решений против активов РФ.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова полагает, что под изъятием доходов нерезидентов с помощью налогов понимается установление повышенной ставки налогообложения в их отношении. Она не исключает, что под сбор попадут лишь доходы свыше определенной суммы. Эксперт полагает, что изъятие прибыли нерезидентов путем повышенной ставки налогообложения — это «наиболее вероятный вариант зеркальных мер».

В свою очередь глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что знает об инициативе Совета Федерации и относится к ней с пониманием. По его словам, при угрозе конфискации российских активов возможно применять разные варианты ответных мер.

В конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва готова принять зеркальные меры, если ЕС решит использовать поступления от замороженных российских средств.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах, так называемых С. Доходы от использования этих средств существенные. И точно так же могут быть использованы, если будет принято решение «недружественных» наших партнеров», – подчеркнул Силуанов.