Россия ищет замену Лукашенко

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Для России важна не процедура сохранения у власти президента Белоруссии Александра Лукашенко, а сохранение пророссийского курса этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил обозреватель «Коммерсанта» Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецоперации я наблюдал, за инаугурациями следил, но «специнаугурацию» видел в первый раз. Сильный, независимый лидер, который крепко стоит на ногах, конечно, не будет приходить к власти под покровом тайны. Еще можно было в бункере сидеть и прям в бункере каждые 5-6 лет приносить присягу, класть руку на Конституцию, и всё», – с иронией отметил Наумов.

В то же время он призвал смотреть на происходящее с точки зрения российских интересов.

«Интересам России это соответствует, потому что очевидно, что символически это довольно неудачная история для Александра Лукашенко, ну, не может быть «тайная инаугурация» у сильного лидера. России от этого только лучше.

Важны символы, особенно лидеру авторитарному, которым является Александр Лукашенко (он авторитарный лидер и ничего страшного в этом нет). Это довольно болезненно, я думаю, он сам не очень доволен тем, что под покровом тайны там всё это проводил, но для России, повторюсь, это лучше.

Потому что наши интересы – это не сохранение Лукашенко у власти, это сохранение пророссийского курса в Белоруссии. И очевидно, что Лукашенко сегодня не является тем лидером, который будет руководить Белоруссией в течение 5 – 10 лет», – подчеркнул эксперт.

«Совершенно верно, Белорусский курс дружественный по отношению к Российской Федерации. И очевидно, что мы ведем диалог с Лукашенко, поддерживаем его, но одновременно ищем ему замену», – уверен Наумов.