Россия хранит культурный код старой Европы – СМИ

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Российские власти считают свою страну не азиатской, а европейской.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей редакционной статье приходит «Независимая газета».

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В материале отмечается, что «поворот на Восток, не раз декларированный российской властью, понемногу происходит».

«Но в этом процессе все-таки можно увидеть политическую тактику, маневр, а не окончательное цивилизационное решение. Если анализировать высказывания представителей российской власти, включая ответственных за главные решения, то сложно увидеть именно цивилизационное противопоставление России Европе. Разорвать можно только крепкие связи, исторически и культурно, а не только экономически обусловленные. Можно сказать, что власти РФ хотят подать европейцам сигнал: конфликт с Москвой противоречит вашим интересам, он вам навязан, вас хотят использовать, в том числе и экономически, а выгодны вам совсем другие связи и отношения с нами», – говорится в публикации.

Издание считает, что российский лидер Владимир Путин, говоря о «бесхребетных» европейских, тем самым обращается и к европейским избирателям.

«Их российские власти оценивают как реальный инструмент влияния, фактор перемен. Они должны повнимательнее присмотреться к своим элитам, заставить их вести себя более самостоятельно, а может, и выбрать новых лидеров. Примечательно, что власти РФ не объявляют Россию азиатской страной. Она, в их понимании, вполне европейская. Это политические элиты ЕС отказываются от цивилизационного наследия в пользу либеральной «повестки». Россия же, согласно этой картине мира, хранит культурный код старой, правильной Европы и готова им поделиться», – резюмирует «НГ».