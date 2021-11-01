Россия не будет мешать Зеленскому рубить сук, на котором он сидит – эксперт

01.11.2021 18:59 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы понимать, что даже гипотетическое столкновение ВСУ с Вооружёнными силами РФ приведёт к свержению власти в Киеве и установке оголтелого националистического режима, ещё более нерукопожатного для Москвы, чем нынешний.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое действие рождает противодействие. С этой точки зрения, я хотел бы украинским нашим слушателям посоветовать посмотреть последнее выступление Владимира Путина, статьи его, там всё чётко написано, и это уже предупреждение очень серьёзное – если украинская власть попытается рубить сук, на котором она сидит, то Россия не будет ей мешать. Потому что если гипотетически случится вооруженный конфликт на территории Украины между вооруженными силами Украины и РФ, то я вижу единственный отсюда эффект – свержение власти в Киеве. К власти придут оголтелые националисты, с которыми у России вообще ничего не может быть общего. И это даже не Пётр Порошенко, это могут быть люди, которые ближе к Ляшко, к Тягнибоку, понимаете, такие люди придут к власти. Что Россия с ними может иметь общего? Ничего абсолютно», – заявил эксперт. «О таком развитии событий в первую очередь должен подумать Владимир Зеленский, если он хочет усидеть на посту президента – хотя бы до конца собственного срока. А если он этого не хочет, либо этого хотят некие силы в Вашингтоне, то развитие событий по смене Зеленского станет очевидным следствием тех безрассудных действий, которое предпринимает украинское руководство», – добавил Евсеев.