«Россия никак не распадается, ее роль только повышается» – Карасев

29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Затягивая с выполнением Минских соглашений, Киев рискует допустить ту же ошибку, что и с «Северным потоком-2» – дождётся, что рано или поздно его всё-таки вынудят исполнить договорённости.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко в упор не видел проблему «Северного потока» – говорил, что он не будет достроен. Сейчас с «Минском-2» та же история – Данилов выходит и говорит, что Россия скоро распадётся. Поэтому зачем выполнять «Минск-2», будем тянуть, а там оно как-то рассосётся. И опять мы можем попасть в эту ловушку – потом нас заставят. Америке понадобится Россия уже не по Афганистану, а ещё по какому-то кейсу – Индии или Пакистану. Получается, что Россия не распадается, а наоборот, её политическая роль повышается, потому что Америка уже не может всем управлять», – сказал Карасев.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко выразил уверенность, что выполнение Минских соглашений обернётся для Украины новым госпереворотом.

«Президент должен думать о стабильности своей власти. Если сегодня выполнить «Минск-2», с точки зрения тех людей, которые ему советуют, это означает, что под Банковой будет много людей. И придётся или их разгонять. Или надо будет считаться с тем, что этого не воспринимает активная часть населения», – подчеркнул экс-министр.

Напомним, ранее в Киеве выразили опасение, что намёк со стороны Германии о необходимости выполнения «формулы Штайнмайера», в виду своей невыполнимости для Киева, может подтолкнуть Украину к разрыву Минских соглашений и возобновлению широкомасштабной агрессии в Донбассе.