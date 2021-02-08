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08.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия
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Россия побеждает коронавирус – пандемия отступает


Вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции в России совершено очевидно идет на спад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондентом РАН Александр Лукашев.

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«Мы уже не то, что находимся на плато – вторая волна эпидемии совершенно очевидно идет на спад. Сошлось влияние нескольких факторов. С одной стороны – наработка иммунной прослойки. Да, она пока не позволяет полностью остановить циркуляцию вируса. Но очень важно, что она появилась среди людей, которые ведут наиболее активный образ жизни: каждый день ходят на работу, часто контактируют с большим количеством окружающих», – сказал вирусолог.

По его словам, также сыграли роль противоэпидемические мероприятия: сохранен масочный режим, ограничения для непривитых граждан с хроническими заболеваниями, старшего возраста и так далее.

«В результате действия этих факторов мы получаем суммарный эффект – снижение темпов распространения вируса», – говорит ученый.

Он подчеркивает, что иммунная прослойка на ее сегодняшнем уровне может влиять на снижение заболеваемости, если сохраняются противоэпидемические меры.

«Если сейчас мы перестанем их соблюдать, то с большой вероятностью получим новый подъем заражений коронавирусом», – считает Лукашев.

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