Россия сделала еще один шаг для укрепления господства на Черном море

13.03.2020, Москва, Максим Карпенко

На судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду новейший корвет «Ретивый», который строится по заказу Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Это первый корвет проекта 20380, построенный для нужд ЧФ, четверо его предшественников, построенные в 2007-2014 годах, несут службу на Балтийском флоте. После спуска «Ретивый» отбуксируют к достроечной набережной и продолжат его строительство. Начало швартовных испытаний запланировано на конец 2020 года.

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Корветы проекта, к которому относится «Ретивый», предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, также предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

«Такие корабли, как корвет «Ретивый» могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Все характеристики, которыми обладает корвет, подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод «Северная верфь» в строительстве кораблей этого класса», – заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

На церемонии спуска корвета замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что на «Северной верфи» будет заложена дополнительная серия фрегатов проекта 22350: «В портфеле заказов, сформированы и подписаны с предприятиями ОСК, и в частности с Северной верфью, обеспечит загрузку предприятия как минимум на ближайшие 10 лет. В ближайшее время мы также ожидаем и произведем закладку дополнительных фрегатов».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве заявили, что российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, ВМС Украины не имеют сил для противодействия, а Москва может готовить десант для освобождения Одессы.