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26.04.2019
 
Донбасс, Политика, Россия
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Россия улучшит свою демографию за счет Донбасса – Денисов

Указ президент РФ о выдаче паспортов жителям ЛДНР по упрощенной процедуре будет способствовать усилению российской экономики.

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, указывая на позитивные для РФ моменты указа.

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«За счет этого решения, как минимум, будет улучшена демографическая ситуация в стране. Причем за счет славянского, русскоязычного населения, идентифицирующего себя как составляющую часть русской православной цивилизации. Во-вторых, указ будет способствовать усилению экономики РФ (на данный момент более миллиона человек из Донбасса работают в России).

Решение позволит легализовать жителей ДНР и ЛНР на рынке труда, что приведет к постоянному притоку высококвалифицированных специалистов из донбасских республик. Важно также, что Россия получает возможность более эффективно влиять на военную составляющую кризиса на Украине и в случае провокаций и наступлений со стороны Киева адекватно реагировать по примеру ситуации с агрессией Грузии против Южной Осетии в 2008 году», – отмечает эксперт.

По его словам, для жителей ДНР и ЛНР реализация указа — это в первую очередь возможность обрести отнятые у них Украиной права и поверить в свое будущее.

Также политолог обращает внимание на проблему, которая встанет перед властями республик: как заинтересовать жителей оставаться на их территориях и работать на их экономику? Денисов полагает, что именно ответ на этот вопрос и продемонстрирует организационные и профессиональные способности руководителей республик.

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