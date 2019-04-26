Россия вышла из позорного консенсуса 1991 года

26.04.2019, Москва, Елена Острякова

Указ президента РФ об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей ЛДНР является выходом России из сделки по демонтажу СССР.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал политолог Семен Уралов.

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«Суть сделки по демонтажу сверхдержавы заключалась в том, что национальным элитам республик очертили границы за которые выходить нельзя. Границы как в политическом так и в географическом смысле. Первый раз Москва пошла на нарушение консенсуса в Крыму в 2014-м году. Теперь, спустя 5 лет – сделала второй значимый шаг», – написал Уралов.

Он полагает, что «паспортизация» Донбасса, может обострить отношения России с союзниками среди стран бывшего СССР.

«Элиты всех без исключения национальных государств, возникших на месте советских республик крайне ревностно относятся к “консенсусу-1991”. Именно он заложен в правовую основу национального суверенитета и на нем базируются мифологемы независимости. Агенты влияния США, Британии и стран поменьше в Минске и Астане обязательно начнут накачивать “российскую угрозу” – “мол, сегодня “паспортизировали” Донбасс, а завтра возьмутся за наши регионы», – отмечает эксперт.

Он прогнозирует, что это противоречие между собственными интересами и опасениями союзников Россия сможет разрешить через 5-10 лет.

«Впрочем, историческое время может быть ускорено с помощью нового витка противостояния с Западом. Рано или поздно России придется договориться о разделе сфер влияния как минимум в Евразии выйдя из “консенсуса-1991”. Вопрос лишь в том в каких формах это произойдет. “Донбасский прецедент” говорит нам о том, что Россия готова повышать ставки», – подытожил Уралов.