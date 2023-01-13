Россияне по достоинству оценили вклад Сергея Шойгу в возрождение армии

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Россияне высоко оценили деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу на своем посту по итогам 2022 года. В итоговом опросе ВЦИОМ о главных персонах года, каждый десятый житель страны назвал его главным политиком, что позволило его кандидатуре войти в топ-5 рейтинга. Несмотря на отсутствие медийного пиара, высокие результаты, достигнутые им в сфере обороноспособности, безопасности и дипломатии наглядно демонстрируют причину столь высоких оценок со стороны населения.

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главным политиком итогового рейтинга главных персон года традиционно стал президент страны Владимир Владимирович Путин, набрав в общей сложности 55% голосов. На втором месте с существенным отставанием расположился премьер-министр страны Михаил Мишустин, а третье место занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Также высоко оценили россияне деятельность министра обороны Сергея Шойгу. Несмотря на отсутствие медийных кампаний в его пользу, он не словом, а делом доказывает преданность Отчизне уже на протяжении многих лет. Среди его значимых достижений в первую очередь стоит отметить создание одной из самых сильнейших армий мира.

Состояние вооруженных сил РФ в начале 90-х оставляло желать лучшего. Отсутствие модернизации, устаревшая система управления и проблемы со снабжением вызывали насмешки у геополитических оппонентов. В нулевых ситуация не разрешилась из-за принятия противоречивых решений – армию продолжало «штормить» из крайности в крайность без оценки и плодотворной работы над качественными изменениями самой системы, явно дававшей сбой.

Именно в таком состоянии принял дела ВС РФ Сергей Шойгу. Благодаря внедрению современных методов контроля и учета, а также объективной оценки текущего положения, в российской армии произошли разительные изменения. В кратчайшие сроки была проведена системная оценка вооружения, в следствии которой российские солдаты были оснащены новейшими видами оружия и техники.

Гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», не имеющая аналогов в мире тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства «Торнадо», новейшие танки Т-90М «Прорыв» и многие другие образцы демонстрируют свою эффективность в зоне проведения СВО, помогая успешно добиваться целей, обозначенных Верховным главнокомандующим в рамках проведения спецоперации и наводят ужас на противников в том числе из стран коллективного Запада, активно поддерживающих нацистскую власть на Украине.

Новым вооружением пополнилась и наша авиация – стратегический ракетоносец Ту-160М и бомбардировщик Ту-95М готовы к выполнению любых поставленных задач. А атомный подводный крейсер проекта “Борей-А” “Генералиссимус Суворов”, вооруженный баллистическими ракетами “Булава”, по мнению зарубежных экспертов является серьезной «головной болью» для армии Соединенных Штатов Америки.

Шойгу делает ставку не только на техническое оснащение высочайшего класса российской армии. Немаловажным являются изменения, инициированные министром касаемо человеческих ресурсов, то есть военнослужащих. Так, к 2020 году была полностью искоренена «дедовщина», которая являлась одной из основных причин недостаточной популярности профессии военного в России.

Кроме того, в первые же годы Шойгу на посту увеличилось количество учений и маневров в три раза. При этом в данных мероприятиях было задействовано в десять раз больше военнослужащих, чем до этого. Фактически, армия под его командованием, в кратчайшие сроки прошла серьезный процесс переобучения согласно современным реалиям и потребностям.

Стоит отметить и совершенно иной подход Шойгу к нуждам солдат, которым были обеспечены все необходимые социальные условия для комфорта солдат. В частности, увеличено денежное довольствие, улучшено качество питания, проведена работа по улучшению жилищных условий для военных.

Качественные изменения привели к значительной популяризации профессии и, соответственно, росту количества и качества желающих служить по контракту, а офицерский состав нашей армии признан одним из лучших в мире.

Сегодня результаты многолетнего труда Сергея Шойгу на поприще создания одной из сильнейших армий и дипломатический профессионализм по достоинству оценили жители России. Благодаря министру обороны граждане могут быть уверены в надежности обороны и безопасности страны под чутким руководством сильнейших в мире политиков и военноначальников, таких как Шойгу.