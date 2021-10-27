«Россияне, в отличие от нас – думающее общество» – украинский философ

27.10.2021 18:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россияне, в отличие от украинцев, являются «думающим обществом» благодаря тому, что на территории РФ проходят форумы, где собираются философы, политики и разные эксперты, которые не боятся высказывать свои мысли.

Одним из таких мероприятий является состоявшийся недавно Международный дискуссионный клуб «Валдай».

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Об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине же, подчеркивает Дацюк, таких мест, где собираются мыслители, нет.

«В России есть Валдайский форум, то есть, место, где независимо от ситуации собирают люди и думают о чем-то. Пусть там, как вы говорите, много пропаганды, пусть там много идеологии, но при этом отдельные мозаично присутствующие мысли там бывают. В отличие от Украины, где места, где думают, нет вообще. У нас нет такого форума – у нас есть сегментарное присутствие. Вот, был Львовский форум по безопасности, он как-то думал о безопасности. Пытались создать «Крымскую платформу», но кроме пропаганды она не стала местом мышления. То есть, там не думали ни о чем, пытались чисто политически собрать те силы, которые что-то могут сказать про Крым, но политическая цель была у Украины – создать пространство политического влияния, а не единомышленников или, тем более, разномышленников. В этом смысле мы можем утверждать, что пока в Украине места, где независимо ни от чего собираются политики, бизнесмены, философы, эксперты, такого места нет. И в этом смысле мы не думающее общество, в отличие от России, которая Валдайским форумом думает», – заключил Дацюк.