Россию может засосать в экономическую воронку Запада по милости ЦБ – Лекух

Большая ошибка считать, что Россию не затронет глобальный экономический шторм, который начался с введением санкций и обрушением экономики Европы – 100 миллиардов евро составляют прямые убытки европейских компаний, которые являются звеньями экономических цепочек.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал обозреватель, радиоведущий Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё-таки слабые волны на том самом экономическом глобальном шторме, который сейчас разгоняется по всему миру, и цифры уже скрыть, в общем-то, невозможно. Становится понятно, в каком мы мире живём. Financial Times опубликовал данные о прямых убытках европейских компаний в результате ухода из России – это 100 миллиардов евро. Это только, подчёркиваю, прямые убытки, без косвенных, без упущенной выгоды, без всего, то есть – тупо просранные активы. Причём активы, которые являлись центрами определённых цепочек технологических, каких угодно. Оценить потери вот эти, с косвенными потерями со всеми, – сейчас просто невозможно, но, я думаю, тут уже речь идет о триллионах евро», – подчеркнул он.

По словам обозревателя, величайшая ошибка, считать, что такой экономической шторм не затронет Россию.

«Я сейчас главную экономическую опасность вижу, как раз не в СВО, не в санкциях, а в том, что нас засосёт в эту воронку, и некоторые наши экономические начальники продолжают нас сажать в этот последний вагон едущего в пропасть поезда. Меня это беспокоит больше всего, потому что на самом деле то, что нас может спасти, это та более-менее экономическая автономия, которая достигается частью наших экономических политических элит во главе с Путиным. Так, по крайней мере, то что мы отвязались по схеме по газу – газ за рубли, что мы всё больше торгуем нефтью в национальных валютах, и это нам помогает каким-то образом. Но мы, тем не менее, почему-то продолжаем лезть под контроль Всемирного мониторингового комитета с этим цифровым рублем. В чём его роль, кроме того, чтобы нас контролировал, наш каждый рубль – Всемирный банк, наднациональные инстанции? Я сейчас вообще, собственно говоря, не сильно понимаю», – отметил Лекух.

В первую очередь, по его словам, нужно вывести Центробанк из подчинения международных финансовых организаций.

«Давайте, вот для начала посмотрим о роли Центробанка, Конституции Российской Федерации и о прочих вещах. Всё-таки в ситуации военного времени мы не имеем права хотя бы не национализировать Центральный банк, мы не имеем права оставлять его подчинённым прямо международным финансовым кругам. Это то, что в свое время хотел сделать Орбан для Венгрии, и это нам необходимо сделать в России: совершенно чётко прописать в обязанностях Центробанка, как это есть в обязанностях центральных банков многих стран, даже во Франции, что Центробанк отвечает за развитие экономики. Он у нас сейчас не отвечает за развитие экономики и, в общем-то, по системе подчинённости он подчиняется только Кремлю, там двойное подчинение. Это недопустимо, особенно в условиях военного времени», – заключил обозреватель.