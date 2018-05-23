23.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Рост цен на газ лишит Порошенко и Гройсмана перспектив

Ожидающееся на Украине очередное повышение цен на газ уничтожит и без того невысокие рейтинги действующей власти накануне выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос того, будут ли расти тарифы на газ для населения, имеет четкое политическое измерение. От этого зависит вопрос той политической поддержки, которую имеют отдельные представители власти сейчас.

Избирательная кампания будет развиваться в контексте отопительного сезона. От того, какие будут тарифы на газ, зависит очень многое. А есть угроза, что они будут и дальше расти.

«Нефтегаз Украины» с 1 июня увеличил тарифы для промышленных предприятий. Кроме того, «Нефтегаз Украины» сейчас пытается активно брать под контроль облгазы и делает «Укртрансгаз» убыточным. Все идет к тому, что цена на газ для населения может вырасти не на 10% и не на 20%. На самом деле, можно говорить даже о кратном повышении цен на газ, потому что еще есть вопрос, связанный с привязкой цены на газ к цене на нефть.

В итоге все это может стоить многим украинским политикам их политических надежд и перспектив», – сказал Якубин.