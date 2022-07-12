«Русские разнесут польскую армию. Так закончится СВО» – Подоляка

12.07.2022  21:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 263
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Вероятнее всего, по итогу СВО вся территория бывшей Украины будет освобождена Россией, кроме Галиции и Волыни, которые отойдут Польше.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Metametrica» рассказал специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятнее всего, по итогу СВО вся территория бывшей Украины будет освобождена Россией, кроме Галиции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Самым вероятным окончанием войны, на сегодняшний момент, исходя из (текущей – ред.) ситуации, вижу, что Галичина, Волынь – отойдут Польше. Все остальное Россия может взять себе. Если Польша будет претендовать на большее, то вполне возможно столкновение польской армии и российской. Польской армии – не позавидую.

К тому моменту, российская армия уже обретет боевой опыт, будет проведена частично добровольческая мобилизация, и сейчас она идет. Батальоны добровольцев, которые создавали в разных регионах, сейчас получают тяжелую технику, танки, артиллерию. Соответственно, их доводят до уровня полноценных боевых единиц, которые разнесут польскую армию в пух и прах», – отметил он.

«А натовские генералы сказали: ребята, если вы зайдёте на территорию Украины, никакие статьи НАТО вам не грозят, воевать на свой страх и риск», – прогнозировал Подоляка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть