«Русские разнесут польскую армию. Так закончится СВО» – Подоляка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вероятнее всего, по итогу СВО вся территория бывшей Украины будет освобождена Россией, кроме Галиции и Волыни, которые отойдут Польше.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Metametrica» рассказал специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Самым вероятным окончанием войны, на сегодняшний момент, исходя из (текущей – ред.) ситуации, вижу, что Галичина, Волынь – отойдут Польше. Все остальное Россия может взять себе. Если Польша будет претендовать на большее, то вполне возможно столкновение польской армии и российской. Польской армии – не позавидую. К тому моменту, российская армия уже обретет боевой опыт, будет проведена частично добровольческая мобилизация, и сейчас она идет. Батальоны добровольцев, которые создавали в разных регионах, сейчас получают тяжелую технику, танки, артиллерию. Соответственно, их доводят до уровня полноценных боевых единиц, которые разнесут польскую армию в пух и прах», – отметил он.

«А натовские генералы сказали: ребята, если вы зайдёте на территорию Украины, никакие статьи НАТО вам не грозят, воевать на свой страх и риск», – прогнозировал Подоляка.