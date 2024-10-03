«Русские всех убьют» – американский генерал пугает публику в Варшаве

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 17:20
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


На Варшавском форуме по безопасности формируют образ изверга из российского солдата.

Так, бывший командующий европейской армией США Бен Ходжес в своем выступлении стал пугать западную публику тем, что их города будут уничтожены, а мирные жители убиты, если сапог российского солдата ступит через границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Варшавском форуме по безопасности формируют образ изверга из российского солдата. Так, бывший командующий...

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«Мы должны быть реалистами – русские убьют тысячи невинных европейцев, как они уже делают в Украине. Они сделают то же самое в Польше, сделают то же самое в Германии. Я думаю, что многие этого не понимают – они не остановятся!

Я имею в виду, что мы до сих пор в ужасе, когда видим, что они казнят пленных солдат или, когда на рыночной площади лежат мертвые мирные жители. Это произойдет, если мы их не остановим. Поэтому важно понимать, кто такие русские, и что они из себя представляют – это гораздо важнее, чем то, сколько миллиардов евро мы тратим на оборону!», – вещал провокатор Ходжес.

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