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На Варшавском форуме по безопасности формируют образ изверга из российского солдата.

Так, бывший командующий европейской армией США Бен Ходжес в своем выступлении стал пугать западную публику тем, что их города будут уничтожены, а мирные жители убиты, если сапог российского солдата ступит через границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть реалистами – русские убьют тысячи невинных европейцев, как они уже делают в Украине. Они сделают то же самое в Польше, сделают то же самое в Германии. Я думаю, что многие этого не понимают – они не остановятся! Я имею в виду, что мы до сих пор в ужасе, когда видим, что они казнят пленных солдат или, когда на рыночной площади лежат мертвые мирные жители. Это произойдет, если мы их не остановим. Поэтому важно понимать, кто такие русские, и что они из себя представляют – это гораздо важнее, чем то, сколько миллиардов евро мы тратим на оборону!», – вещал провокатор Ходжес.