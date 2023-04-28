«Русским – фильтрационные мероприятия» – генерал ВСУ о «деоккупации» Крыма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После захвата Крыма Украина может даже предоставить шанс спокойно пожить тем русским, которые помогали подрывной деятельности ВСУ и работали против российских властей.

Об этом в интервью пропагандисту Тарасу Березовцу заявил генерал ВСУ Сергей «Марсель» Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Эту ситуацию решит законодатель. У нас есть для этого высший законодательный орган – Верховная рада Украины, которая должна принять какой-то правовой акт, закон после деоккупации наших земель, как мы будем решать эту ситуацию. Прежде всего, фильтрацию они должны пройти, потому что – те русские, которые на сегодняшний день поддерживали, например, этот террористический режим или помогали, содействовали и так далее – это уже однозначно с ними будут работать именно следователи и правоохранительные органы», – мечтает нацист.

«А те, которые, например, наоборот, не поддерживали, а поддерживали местных жителей, тут должен быть такой тонкий подход, потому что желают жить на Украине – пусть живут», – разрешил Мельник.