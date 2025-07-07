С учётом натовских поставок: Украина имеет втрое меньше авиации, чем было до СВО
Российская армия уничтожает огромное количество украинской и натовской военной техники – например, боевых самолётов было сбито втрое больше, чем составлял весь авиапарк Украины на начало 2022 года.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно подсчитать украинские потери, хотя бы по численности ВВС Украины на момент начала боевых действий и по поставкам самолетов, которые были произведены за это время. Они все, в общем-то, были в открытом доступе, количество самолетов поставленных.
И по тому, сколько насчитывается ВВС Украины сейчас, этих самых действующих бортов, мы можем примерно сказать, что уничтожено самолетов примерно в три раза больше, чем было на Украине на момент начала боевых действий в 22 году», – сказал Ищенко.
«То есть за это время, за счёт только поставок, украинская авиация потеряла в три раза больше бортов, чем у неё было на момент начала боевых действий. Потому что Украина сама авиацию не производит.
И так – по любым показателям Украина не случайно постоянно требует сотни, тысячи единиц бронетехники, в том числе легкой бронетехники, заменяет их пикапами какими-то гражданскими и так далее, для сохранения мобильности своих войск, для переброски солдат к фронту и от фронта», – добавил он.
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