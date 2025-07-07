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Российская армия уничтожает огромное количество украинской и натовской военной техники – например, боевых самолётов было сбито втрое больше, чем составлял весь авиапарк Украины на начало 2022 года.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно подсчитать украинские потери, хотя бы по численности ВВС Украины на момент начала боевых действий и по поставкам самолетов, которые были произведены за это время. Они все, в общем-то, были в открытом доступе, количество самолетов поставленных. И по тому, сколько насчитывается ВВС Украины сейчас, этих самых действующих бортов, мы можем примерно сказать, что уничтожено самолетов примерно в три раза больше, чем было на Украине на момент начала боевых действий в 22 году», – сказал Ищенко.