14.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Из-за коронавируса Украина потеряет не менее 10% своей экономики, а следующие полгода после окончания пандемии страна будет жить в шоковом режиме.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили, миллионы людей могут оказаться без работы из-за грядущего кризиса.

«В Украине грядет рецессия под 10%, под 10% сокращение экономики в ближайшие два-три месяца. Даже если вирус будет изолирован в следующие два-три месяца, потом от трех до шести месяцев это катастрофическая депрессия для украинской экономики.

Тут не просто мы должны говорить: «А что нам МВФ скажет?», «Деньги дадут» – там и так длинная очередь желающих деньги взять. Сейчас четко правительство должно сидеть и говорить: «У нас будет жестокий экономический кризис».

Это означает, что миллионы людей могут остаться без работы, это означает, что мы получим дополнительно из Европы украинцев, которые остались без работы.

Мы готовы для этого? Налоговая система готовится к этому? Система социальных льгот готовится для этого? Гуманитарная сторона этого готовится? Потому что это будет гуманитарная проблема», – заявил Саакашвили.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что чиновники думают о последствиях пандемии: «Правительство постоянно работает над тем, над чем вы говорите, над четким планом… Будет заседание правительства, где мы будем говорить в частности о вопросе, что делать с коронавирусом. Во-вторых, действительно, экономика понесет страшный удар, это правда. Наша задача, с которой мы работаем, это максимально минимизировать влияние коронавируса на экономику».