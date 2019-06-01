Саакашвили на ТВ выболтал лишнего
На шестом году после победы «революции достоинства» на Украине остановились все технологические циклы, бывшая советская республика не тянет даже на статус аграрного придатка Европы.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Саакашвили подчеркнул, что даже для того, чтобы достичь экономического уровня соседней Польши, при условии, что та будет стоять на месте, Украине потребуется 50 лет.
«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда, в Украине технологические циклы везде остановились.
У нас, например, есть 130-ть потрясающих военных заводов. Эти заводы не производят новые технологии.
Но при этом, мы и аграрным придатком не будем очень скоро. Аграрная страна в современном понятии это не страна, как Украина. Аграрная страна Голландия, которая размером с Одесскую область, и она производит больше всего на экспорт в Европе, потому что аграрные страны тоже технологичны.
Мы отстаем от технологического промышленного цикла и отстанем от аграрного цикла.
Нам Всемирный банк уже объяснил – через 50 лет Украина догонит Польшу, если Польша будет стоять на месте, а Украина будет двигаться так, как сейчас», – сказал Саакашвили.
Спасибо!
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