Саакашвили пролетел мимо должности из-за торгов Зеленского с Западом

29.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был нужен Западу на посту вице-премьера Украины для того, чтобы стать менеджером по продаже украинской земли.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кандидатуру Саакашвили отозвали из украинского парламента – стать вице-премьером «по реформам» ему не светит. Саакашвили откровенно лоббировали МВФ и Мировой банк в контексте грядущей распродажи украинской земли. ЕС и США нужен менеджер, который будет играть в интересах их корпораций, спекулянтов и инвесторов. Президент Зеленский был готов на сделку, но при условии авансовых безвозмездных платежей. Ради этого, он, собственно и разразился публичными призывами к «мировому сообществу», пугая дефолтом и крахом молодой демократии.

Однако в ЕС и США уже поняли, что украинские элиты готовы на любую риторику, но без особых обязательств.

Земля это тот актив, на котором намерены заработать национальные элиты. Продажа корпорациям обязательно состоится – но на втором шаге. Отдавать землю по дешёвке на первичном рынке ни один из правящих кланов не готов. Поэтому Западу был нужен Саакашвили – в качестве тарана против элитарных групп и гаранта приватизации земли в интересах внешних игроков. Зеленскому нужны деньги здесь и сейчас. Западу нужны гарантии приватизации. Разыгралась классическая сцена «утром деньги – вечером стулья». Саакашвили пролетел мимо должности, потому что делать его оператором рынка земли никто и не собирался», – заявил Уралов.