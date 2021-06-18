Саммит в Женеве поломал сценарий антироссийского психоза в Польше

18.06.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Польский президент Анджей Дуда попытался оправдать Джо Байдена, объясняя общественности, зачем американскому президенту понадобилась встреча с Владимиром Путиным.

О ситуации в Варшаве после российско-американского саммита в Женеве в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Польские политики правящей партии «Право и справедливость» без особенного энтузиазма отнеслись к прошедшему женевскому российско-американскому саммиту. Большинство из них, скорее, считают решение Байдена своего рода «предательством». Ведь на протяжении многих лет высказывалось мнение, что политика Вашингтона не может не быть жестко антироссийской.

На пресс-конференции в Варшаве после встречи польского президента Дуды с президентом Германии Франком-Вальтером Штаинмайером журналист польского гостелеканала задал вопрос про оценку встречи в Женеве.

Анджей Дуда подчеркнул, что этот вопрос не был предметом его общения с немецким коллегой. Однако решил высказать свое «личное» мнение. Подчеркнул, что Россию необходимо резко осуждать за «агрессию на Украине», «оккупацию Крыма», «военное присутствие в Сирии», «маневры вблизи украинской территории», «модернизацию вооруженных сил». Ссылаясь на общий подход НАТО, Дуда отметил, что, с другой стороны, «вместо изолирования России, необходимо вести диалог».

Польские политики, находясь на протяжении последних лет в состоянии антироссийского психоза, переживают травматические испытания из-за самого факта встречи президента их «стратегического союзника» с российским лидером.

Напомним, что с 2014 года не состоялась ни одна польско-российская встреча на высоком государственном уровне. Замораживание отношений Варшавы с Москвой по инициативе польского руководства привело польский политический класс в состояние, в которым любая форма диалога с Россией сопровождается теориями заговора, выдвигаемыми радикалами, симпатизирующими нынешнему руководству страны. Таким образом, польский истеблишмент стал заложником собственных фобий, которые практически невозможно отменить или даже смягчить.

Кроме того, Польша взяла на себя определенную геополитическую роль в проводимой Вашингтоном в Восточной Европе политике. Изменения климата американо-российских отношений могут вызвать глубочайший кризис идеологической идентичности польских элит.

Поэтому Дуда и предпринял попытку оправдания решения вашингтонского гегемона возобновить диалог с Москвой.