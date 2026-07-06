Бандеровский спектакль: На «выборы» террорист Буданов пойдёт «пророссийским» кандидатом

Игорь Шкапа.  
06.07.2026 13:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


В условиях зачистки всех реальных альтернативных кандидатов, жителям Украины могут предложить выборы только из трёх кандидатур бандеровского режима – Зеленского, Залужного и террориста Буданова. Каждой фигуре будет отведена роль в предстоящем спектакле.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом рассказал киевский политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях зачистки всех реальных альтернативных кандидатов, жителям Украины могут предложить выборы только из...

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Эксперт считает, что в качестве ставленника Запада будет выступать экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а экс-начальник ГУР МО Украины, глава Зе-офиса Кирилл Буданов (террорист) может взять на себя роль «мягкого восточника, у которого есть мужество защищать русскоязычное население и мелкую если не дружбу, то сотрудничество с Россией».

«А националистом и патриотом, который победил злобного врага, будет президент. И населению придется крутиться в этих трех ипостасях», – описывает ситуацию политолог.

По его словам, в любой избирательной кампании очень важно понимать, кто будет фоном, а кто фигурой.

«Буданов на самом деле может играть роль пророссийского только для того, чтобы подчеркнуть патриотизм Зеленского», – считает Небоженко.

Впрочем, эксперт не исключает, что Буданов может «не играть, а обмануть Зеленского и спокойненько забрать тот электорат, который прислушивается к его взглядам».

«Пока на патриота претендует президент: я ваш спаситель, кто вы такие. Он возьмется за руки с Сырским, заставит молодых генералов этих, командиров корпусов, тоже быть у него прокси-кандидатами, теми людьми, которые скажут: «Да, мы тоже неплохие, но президент все-таки лучший, не надо менять коня на переправе». Тем более переправы нет, и конь уже не тот», – резюмировал Небоженко под смех ведущего.

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