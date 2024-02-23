Санкции ударили по Западу вдовое сильней, чем по России – либерал Иноземцев

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Страны западного блока пострадали от антироссийских санкций в несколько раз сильнее, чем сама Россия.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил либеральный экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции против Российской Федерации стали первым в истории примером санкционной политики, которая нанесла странам-инициаторам санкций больший ущерб, чем самой стране, подвергнутой санкциям. Если мы сравним потери Европы по энергоносителям, и их цены в 2022-23 году, добавим потери западных компаний от национализации их активов в России, плюс падение косвенных доходов, начиная от полётов над Сибирью и кончая российским туризмом, это явно перевесит, как минимум, в пару раз масштаб арестованных российских активов на Западе», – сказал Иноземцев.

Он подчеркнул, что это будет сдерживать дальнейшее ужесточение санкций.

«В данном случае этот момент будет сдерживать развитие санкционной политики, потому что это действительно стрельба в собственную ногу, и она такой и остаётся», – подытожил экономист.