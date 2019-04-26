Савченко хочет отправить Порошенко, Турчинова и Яценюка под трибунал

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Все члены СНБО Украины, включая пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко, допустившие потерю Крыма, должны ответить перед трибуналом.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила недавно вышедшая на свободу нардеп Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Турчинов, Тимошенко, Пашинский, Яценюк, кто был ещё на совещании? Это орган, историческое значимое событие, принятие решение. Люди, которые пришли с майдана, которые на майдане пришли, Порошенко, который уклонился, потому что тогда уже видел себя президентом, либо был где-то очень-очень близко. Эти люди – это всё трибунал», – отметила она.

Также Савченко высказалась касательно экс-главы Генштаба ВСУ генерала Заманы, который сейчас находится под арестом по обвинению в государственной измене.

«Ничего, вышла я – скоро выйдет и Замана. Это офицер, это генерал. Можно говорить разное о военные должностные высокие чины касательно коррупции, но, если мы берём 111-ю статью и говорим именно о госизмене, тот генерал как раз на том месте в своё время удержал ситуацию невывода армии на майдан. Сейчас, если бы было что-то, Порошенко вывел бы армию притеснять майдан. Поэтому я считаю, что принятое, даже одно, ключевое решение историческое в какой-то определённый период одним человеком, имеет право быть и должно быть, если оно принято соответственно благим», – резюмировала депутат.