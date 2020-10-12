Савченко не хочет возвращать посадившему ее Порошенко геройскую звезду

12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Экс-боевик «АТО», депутат ВР прошлого созыва Надежда Савченко, осужденная в РФ за убийство журналистов и вернувшаяся по обмену на Украину, где ей было присвоено звание героя Украины, не собирается отказываться от этой награды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Савченко заявила в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф».

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Издание поинтересовалось, не думала ил она вернуть эту награду, учитывая, что она вручалась тогдашним президентом Петром Порошенко, при котором потом Савченко оказалась в СИЗО.

«Пока я сидела в тюрьме, мне пришло два миллиона писем. В большинстве из них было написано «Надежда, вы наш герой». Бросаться званием героя, погонами, военной формой я не считаю нормальным качеством для человека чести. Понимаете, это звание Героя Украины, каким бы оно ни было в политической окраске. Бросать на землю звезду Героя Украины – это плевать на Украину», – сказала Савченко.