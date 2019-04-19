Савченко призвала равняться на СССР

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Каждый украинец, начиная со школы, должен получить базовую военную подготовку и специализацию, как это было в советские времена, а в домах должны быть бронежилеты, каски и автоматы, чтобы при объявлении военного положения можно было мобилизовать миллионную армию резервистов, как это имеет место в Швейцарии.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила одиозная депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наш вариант – армия – весь народ. Тут же пошел закон об оружии, он должен быть, разрешение оружия должно быть. Но для этого люди должны быть подготовлены… Мы должны подготовить целые поколения, к которым вернется из Советского Союза такое, как допризывная подготовка, из модерновых вещей я скажу, что это должна быть всеобщая программа, которая начинает ребенка с младших классов обучать, во-первых самозащите, во-вторых медицине, предоставлению первой медицинской помощи, адаптации, выживания – всем тем вещам, которые у нас забыты… Далее вырастает поколение людей, которые уже, выпускаясь из школы, имеют профессиональное техническое образование, они должны быть по способностям. Химик – иди в сваркой занимайся, ввести программу, чтобы выпустить человека, дать ему крылья. Мы выпускаем поколение людей, адаптированных выжить даже в условиях войны.

Далее, весь народ – это армия. У каждого есть дома каска, бронежилет, автомат, каждый может мобилизоваться на протяжении суток на миллионы. При этом остается армия контрактная, которая должна выполнять функции содержания баз, полигонов для обучения, потому что обучать все общество где-то нужно», – заявила Савченко.