Савченко собралась с агитационным туром в ДНР

11.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Нардеп и лидер партии своего имени Надежда Савченко собралась в подконтрольный ДНР город Горловка для проведения агитации в преддверии парламентских выборов на Украине.

Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Свои намерения Савченко объяснила тем, что Горловка формально входит в её избирательный округ, и среди местных жителей найдутся желающие принять участие в украинских выборах.

«Я считаю, что оккупированные территории – это, все-таки, Украина. Рано или поздно эти границы станут на свои места между Россией и Украиной. Дальше уже политики будут развивать торговые, экономические или какие-то партнерские соседские отношения с Россией, но сейчас нам нужно начать хотя бы у нас на Украине. У меня очень большой округ, он весь там – Горловка. Я буду не столько агитировать, есть люди, которые сюда приедут, перерегистрируются, они сознательные. Есть люди, которые не приедут, потому что будут бояться, что им что-то угрожает. По крайней мере, мы должны начать говорить друг с другом», – заявила нардеп.

При этом Савченко заверила, что не боится возможного ареста на территории Донецкой Народной Республики.

«Что меня там ждет? Не знаю, в плен попадала, в тюрьмах сидела, на двух войнах была, я уже не знаю, что меня там ждет, но какая разница…

В плен берут тех, кто идет с оружием. Я могу понять, почему попала в Луганск в плен. Потому что это была война, это был бой. Когда ты идешь без оружия, ты, максимум, можешь стать заложником, это уже совсем другой статус.

И потом, кому это нужно? Я не думаю, что это нужно той стороне, я не думаю, что это нужно даже России, и, надеюсь, что это никак не нужно моим конкурентам, их это не спасет, только добавит мне», – считает бывшая летчица.