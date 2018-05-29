29.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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СБУ будет «кошмарить» украинский сайт за показ парада Победы

СБУ начала досудебное расследование по факту трансляции украинским ресурсом Korrespondent.net военного парада в Донецке.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала глава комитата Верховной Рады «по свободе слова» Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ таки будет расследовать трансляцию парада с оккупированного Донецка под названием «Парад Победы 2018 в ДНР». Важный прецедент», – написала нардеп.

Также Сюмар опубликовала фото ответа украинских спецслужб на её обращение.

«Службой безопасности Украины в рамках действующего законодательства внимательно рассмотрено Ваше депутатское обращение касаемо трансляции на интернет-ресурсе «Korrespondent.net» видео «Парад Победы 2018 в ДНР».

В результате рассмотрения и проведённой проверки, на основании собранных материалов Главным следственным управлением СБУ 24.05.2018 начато досудебное расследование», – рапортует в письме Сюмар заместитель главы СБУ Олег Фролов.

Как ранее сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Турчинов обещал ввести санкции в отношении тех СМИ, которые вели прямой эфир военного парада из Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР».