СБУ конфисковала у СМИ записи перестрелки ВСУ со спецназом на Донбассе

11.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Украинские журналисты случайно засняли боестолкновение между солдатами 35-й бригады ВСУ и спецназом Сил спецопераций ВСУ вблизи района планируемого разведения сил и средств на участке поселка Петровское.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью недопущения утечки информации, на место происшествия в оперативном порядке прибыли сотрудники контрразведки СБУ, которые изъяли у находившихся на месте журналистов все имеющиеся носители информации, включая те на которых хранились уже готовые репортажи. В связи с чем, за прошедшие сутки украинские СМИ не смогли выпустить ни одного видеорепортажа о ситуации на участке разведения в районе населенного пункта Петровское», – отметил он.

Ранее в оборонном ведомстве ДНР сообщали, что произошедшая перестрелка будто бы была связана с отказом радикально настроенных бойцов 35-й бригады морской пехоты ВСУ выполнять приказ командования об отходе с занимаемых позиций.

«Переговоры командования оперативно-тактической группировки «Восток» с украинскими националистами не дали положительного результата. Командование украинских вооруженных формирований задействовало подразделения 3-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ для принуждения националистов к оставлению позиций. В 9:50 недалеко от назначенного участка разведения сторон между украинским спецназом и националистами из 35-й бригады морской пехоты произошло боестолкновение. Применяется стрелковое оружие, отмечен пуск противотанковой управляемой ракеты», – говорилось в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.