СБУ по беспределу вышвырнула из Украины журналиста за критику Порошенко

03.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Сотрудники СБУ задержали и выслали из Украины журналиста Павла Карназыцкого, который в 1990-е переехал из Белоруссии в Киев. На Украине Карназыцкий руководил сайтом «Главновости», который неоднократно критиковал режим Петра Порошенко за давление на оппозиционные СМИ и священнослужителей УПЦ Московского Патриархата.

«Сегодня днем он был задержан сотрудниками СБУ, которые его увезли в неизвестном направлении… Ему запретили со мной говорить, единственное что он успел мне сообщить, что в данный момент его депортируют из Украины в Беларусь, где как я понимаю, он будет задержан! Напомню, Павел Карназыцкий был вынужден покинуть Беларусь из-за политического преследования его как журналиста, и с конца 90х проживал в Украине!» – написал в фейсбуке адвокат журналиста Андрей Доманский.

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Пресс-служба СБУ подтвердила высылку Карназыцкого.

«Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства. Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства. Также Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР». Председатель СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украину спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Карназыцкому запрещен въезд на Украину на три года, добавили в украинской спецслужбе.

Адвокат журналиста подчеркнул, что речь идет о беззаконии, поскольку не было никакого судебного решения, которое бы доказало антиукраинскую деятельность подзащитного.

«К сожалению, как его адвокат, я не могу вспомнить момент: когда ему было предъявлено подозрение, или обвинительный акт, и когда был вынесен судами Украины обвинительный приговор, который вступил в законную силу!

P.S. Скажите, а нормы Коституции Украины не действует? У нас нет права на правовую помощь, и завтра любого неугодного журналиста или общественного деятеля могут выдворить из страны или может потому, что ранее все «прокатило», – возмущается Доманский.