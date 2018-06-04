04.06.2018

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СБУ уверяет, что полиграф подтвердил виновность Савченко

Проверка на полиграфе подтвердила, что нардеп Надежда Савченко готовила теракты в правительственном квартале Киева и в здании Верховной Рады, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

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СБУ заявила, что по результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что она обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя.

“Экспертиза показала, что Савченко участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие, а планы по насильственному свержению конституционного строя и захвата государственной власти обсуждала с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и руководством ДНР. В частности, Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководства страны, в том числе лично распределяла роли в покушениях”, – говорится в сообщении.

Кроме того, ею был разработан четкий план убийства руководства страны, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения.

Вместе с тем эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, о том, хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом, считает ли она деятельность Президента, народных депутатов, премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий преступной.

Также отмечается, что в связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла задать депутату все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено.

Экспертизу проводили сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Напомним, 22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил ей подозрение в присутствии адвоката. 23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко.