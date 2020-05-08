08.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Сербия все больше разочаровывается в Европейском союзе, который каждый раз переносит обещанное вступление в ЕС.

К такому выводу пришли политические эксперты, опрошенные «Известиями».

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По словам руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елены Гуськовой, ЕС неоднократно выставлял Белграду условия, не имеющие отношения к европейским законодательным структурам – например, прекратить торговые отношения с РФ и признать независимость Косово.

«Сербия постоянно шла на уступки, но каждый раз срок вступления в ЕС откладывался, а обещанный 2025 год – слишком далек, и теперь Белград может и передумать», – говорит Гуськова.

В свою очередь исполнительный директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко обращает внимание, что пандемия COVID-19 обнажила проблемы Евросоюза, который вместо оказания поддержки и солидарности закрыл даже внутренние границы, а потому о действенной помощи Сербии или другим странам Западных Балкан вообще не приходится говорить.

«Были случаи, когда граждан Сербии, работавших медиками на территории ФРГ, немецкие власти не отпускали домой. Разумеется, сербы чутко отреагировали на политику европейского эгоизма», – отметил эксперт.

Он полагает, что вступление Хорватии в Евросоюз в 2007 году было финальной фазой интеграционной политики ЕС на Балканах., тем более что Черногория и Северная Македония пока вступили только в НАТО, что не говорит о моментальном вхождении в ЕС.

Политолог считает, что ЕС уже давно прошел «свое плато развития» и сегодня как интеграционный институт столкнулся со стадией деградации.

«Даже на маленькую Черногорию у ЕС не хватит политического духа и экономического потенциала, и уж точно не хватит на большую и самую «юную» по демографическим критериям Албанию», – резюмировал Бондаренко.