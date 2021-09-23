Севастопольские чиновники бездарно транжирят деньги, выделяемые Россией

23.09.2021 18:57 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин привел Севастополь в качестве положительного примера – город стал единственным регионом, который в полном объеме реализовал выделенные средства (146 млн рублей) на благоустройство общественных пространств.

«100% кассовое исполнение зафиксировано в Севастополе. Призываю остальных коллег не отставать», – сказал Хуснуллин.

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Между тем, известный севастопольский фотограф Юрий Югансон опубликовал в фейсбуке менее оптимистичные свидетельства – местные чиновники зачастую осваивают выделяемые из бюджета России деньги «для галочки». В итоге недавно отреставрированные скверы и парки уже вскоре теряют ухоженный вид, а зеленые насаждения гибнут.

«Вы вваливаете миллионы и забиваете свой огромный болт. Вы не в состоянии сохранить даже то, что вам дают. Этим тисам ягодным всего полгода», – написал Югансон, опубликовав фотографию засохших насаждений в недавно отреставрированном сквере Курсантов.

Горожане обсуждают, что проект реставрации скверов предусматривал монтаж системы полива, однако в итоге деньги были потрачены, но полив не работает – в результате значительная часть новых насаждений погибла. Так произошло и в упомянутом сквере Курсантов, и на недавно отреставрированном проспекте Октябрьской революции, и в Динопарке.

«В систему полива вбуханы сотни тысяч, если не миллионы. Но, она накрылась медным тазом. Поливалку вызвать – это же платить надо. А дачу как строить?» – отмечает Югансон.

По его мнению, происходящее с благоустройством свидетельствует о том, что губернатор Михаил Развожаев не может выстроить эффективную работу подчиненных.

«За то, что происходит в городе, отвечает глава города», – констатировал Югансон.