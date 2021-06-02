«Северный поток-2» – это консенсус Запада и России о периферийности Украины

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Интервью президента Украины Владимира Зеленского немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung показывает, что он пытается переложить ответственность за провал евроатлантической интеграции на Запад. Но Запад уже договорился с Россией о том, что Украина в обозримом будущем останется периферией, и это подтверждает строительство «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главные проблемы у нас – то, что мы пытаемся внутренние проблемы решить внешними инструментами. Не всегда, но очень часто мы пытаемся найти внешние рецепты реформ, управления, безопасности, благополучия. Ведь это наши внутренние проблемы. Это путь в никуда. Только когда не работают внутренние рецепты, надо присматриваться к внешним.

Важный факт, что это сделано публично, в немецкой газете. Я уверен, что Зеленский высказывал эти замечания, предложения, пожелания непублично – и Меркель, и Макрону, и Байдену, и Блинкину, возможно. И это означает, что публичная часть этого диалога не очень успешна. Это означает определённые кризисы взаимопонимания между элитами этих стран и командой Зеленского. Эта статья своим публичным характером подрывает позиции Меркель и её партии в германии, осложняет для Байдена возможность договоренности с Путиным. Этот президент говорит то, чего не говорил Порошенко, хотя, возможно, он думал об этом в конце своего срока. Зеленский понимает, что энергия толчка разворота на запад 2014 года исчерпала себя, и теперь ему придется отвечать перед обществом за отсутствие плана действий по вступлению в НАТО, за отсутствие перспектив вступления в ЕС. И он в какой то мере оправдывает это разочарование тем, что говорит обществу – это они виноваты, а не мы, а мы делаем все что можем, а они нас не принимают.

Но этого для нас мало, мы понимаем, почему так ведёт себя президент, почему он делает такие заявления. И, к сожалению, президент не осмеливается до конца сформулировать альтернативу. Он сделает то, что сейчас делают Меркель с Байденом, он будет последовательно критиковать непоследовательность западных стран в отношении Украины. Что такое «Северный поток-2»? Это консенсус Европы с Россией в отношении того, что ближайшие 20-50 лет, пока будет эксплуатироваться «Северный поток-2», стабильности в Украине не будет. Интеграции Украины куда-либо на Восток или на запад не будет. Если бы была уверенность в отношении этого или даже надежда, что мы станем частью западной или восточной политических систем, не было бы смысла вкладывать миллиарды в новую трубу. Украинская труба может качать в четыре раза больше, чем она сейчас качает. Это – консенсус Запада и Востока в отношении того, что мы останемся периферией. Периферийной зоной, зоной нестабильности. Через неё выстраивать свои энергетические потоки нет смысла, это опасно и нестабильно. В этом главный смысл «Северного потока-2» и об этом тоже думает президент», – заключил политолог.